Parceria entre Lula, Tarcísio e Nunes viabiliza R$ 10 bilhões para transporte e obras em São Paulo

Os contratos somam R$ 10,6 bilhões em financiamentos do BNDES, contemplando projetos como o trem InterCidades entre São Paulo e Campinas, a expansão da Linha 2-Verde do Metrô, o trecho norte do Rodoanel e a aquisição de ônibus elétricos para a capital.

A expansão da Linha 2-Verde será até a Penha, na zona leste, com integrações planejadas com a Linha 3-Vermelha e a Linha 11-Coral. As obras já estão em andamento. Para o trecho norte do Rodoanel, serão destinados R$ 1,35 bilhão, abrangendo 19,7 quilômetros de vias com quatro faixas, 26,1 quilômetros de vias com três faixas e 14 túneis.