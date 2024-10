Como saber onde votar? Confira seu local de votação

Neste domingo, dia 6, quase 156 milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores para exercer as funções pelos próximos quatro anos em mais de 5,5 mil municípios brasileiros. Para saber onde é o local de votação, bem como o caminho para chegar até ele, a Justiça Eleitoral disponibiliza informações no aplicativo e-Título e no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Urna eletrônica: eleitores vão escolher seus representantes municipais no domingo, 6 Foto: L. R. Moreira/TSE

PUBLICIDADE Nas plataformas, é possível consultar a seção eleitoral para onde o eleitor deve se dirigir para votar. No e-Título, ainda há a opção para traçar rotas que levem o eleitor até o local, com ajuda de outros aplicativos que utilizam sistemas de geolocalização, como o Google Maps e os de transporte em carros particulares. O local de votação no primeiro turno é o mesmo para o segundo turno, caso haja. O primeiro turno ocorre no domingo, 6 de outubro, das 8h às 17h, segundo o horário de Brasília.

Nos locais com fuso horário diferente ao de Brasília, as seções eleitorais terão horário de funcionamento diferente, para que a votação tenha início e encerramento ao mesmo tempo em todo o País.

Como consultar o local de votação no e-Título

Busque pelo aplicativo “ e-Título ” na Play Store (para celulares Android) ou na Apple Store (para iPhones). O download é gratuito;

” na Play Store (para celulares Android) ou na Apple Store (para iPhones). O download é gratuito; Após o download, abra o aplicativo, clique em “ Próximo ” e concorde com os termos de uso;

” e concorde com os termos de uso; Preencha o formulário com seu nome completo (sem abreviações), data de nascimento, número do CPF (ou do título de eleitor), nome da mãe (se constar) e nome do pai (se constar);

Clique em “ Entrar no e-Título ”. Se você estiver acessando o e-Título pela primeira vez, será solicitada uma senha de ao menos oito dígitos;

”. Se você estiver acessando o e-Título pela primeira vez, será solicitada uma senha de ao menos oito dígitos; O e-Título apresentará algumas perguntas para confirmar sua identidade, como a unidade da federação na qual você reside ou seu grau de instrução. Responda e clique em “ Finalizar ”;

”; Clique no menu “Onde votar”.

Para saber como chegar ao local de votação, basta apertar o ícone no menu inferior, onde se lê “como chegar”, e escolher a opção desejada entre os aplicativos que utilizam ferramentas de geolocalização já instalados no celular.

Como consultar o local de votação no site do TSE

Acesse o endereço eletrônico do TSE: https://www.tse.jus.br/;

Na aba lateral direita, clique em “ Local de votação ”;

”; Insira ou o seu nome completo, sem abreviações, ou seu CPF ou o número do seu título de eleitor;

Insira sua data de nascimento;

Insira o nome da mãe;

Clique em “Entrar”.

Publicidade