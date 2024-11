Compra do voto de uma eleitora por R$ 2 mil põe em xeque eleição em cidade de 35 mil habitantes

“Logo, é descabida a alegação de que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes porque a compra de votos de uma única eleitora seria insuficiente para acarretar o desequilíbrio eleitoral”, escreveu.

O juiz também afastou o argumento de que a candidata reeleita não teria conhecimento sobre a conduta atribuída ao filho, o que impediria que ela fosse punida por uma eventual ação praticada por terceiros.

“A jurisprudência do TSE preleciona que a existência de forte vínculo familiar constitui circunstância indicativa de ciência inequívoca do beneficiário, apta a autorizar a aplicação das sanções do art. 41-A da Lei das Eleições”, afirmou. “É notória a ciência de Azenilda Pereira acerca das práticas ilícitas realizadas, não apenas porque Carlos Luiz Pereira Neto é seu filho, mas também porque este exerce cargo de confiança em sua administração como prefeita, pois é o secretário de finanças, havendo entre eles forte vínculo familiar e político.”