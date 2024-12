Condenados do 8 de Janeiro fogem da Argentina e chegam ao Peru e à Colômbia, diz site

Brasileiros com pedidos de extradição no Supremo Tribunal Federal (STF) por fugirem do País enquanto respondem a ações penais pelos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro tentam fugir para os Estados Unidos. Segundo o portal UOL, condenados pelo Ataque aos Três Poderes que estavam na Argentina deixaram o país vizinho após a Suprema Corte brasileira ter solicitado a extradição dos foragidos.

Atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE Com o pedido da Justiça brasileira, mandados de prisão foram expedidos pelas autoridades argentinas. Segundo a Polícia Federal (PF), até quarta-feira, 4, dos 59 mandados de prisão expedidos pela Argentina, 54 seguiam em aberto. De acordo com o UOL, destes condenados, ao menos 30 fugiram para outras nações da América do Sul, como Peru, Bolívia e Colômbia, em uma rota cujo destino final são os Estados Unidos. A PF foi procurada para comentar o caso. O espaço segue à disposição.

Ao UOL, José Luís Quiroz, chefe da Interpol no Peru, confirmou que quatro foragidos brasileiros entraram no país entre os dias 19 e 24 de novembro. Eles não foram presos pois não constavam na “lista vermelha” da organização, como é chamada a relação de indivíduos que podem ser detidos ao adentrarem em outro território nacional por solicitação de prisão em seu país de origem.

Ainda segundo o site, uma parte dos brasileiros que fugiu para o Peru já chegou à Colômbia.