Conheça Renato Feder, futuro Secretário de Educação anunciado por Tarcísio de Freitas

Publicidade

Renato Feder tem 45 anos, nasceu na Capital paulista e deixará o posto de secretário de Educação do Paraná para assumir a função no Estado natal. Feder é graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e mestre em Economia pela USP. A partir de janeiro, assume o comando da pasta que responde por cerca de 3,5 milhões de estudantes e 250 mil professores, divididos em mais de 5 mil escolas.

Antes de atuar na administração pública paranaense foi assessor especial da Secretaria de Educação de São Paulo. Em 2017, ele abordou em um evento o então secretário José Renato Nalini, na gestão de Geraldo Alckmin, e pediu um emprego na secretaria. Sua explicação foi a de que havia ganhado muito dinheiro e estava disposto agora a trabalhar pelo ensino público.

CORRECAO DE DATA CURITIBA PR 03-07-2020 RENATO FEDER METROPOLE RENATO FEDER . FOTO SEED

De fato, como empresário e administrador, transformou a Multilaser, então uma empresa familiar, em uma empresa com faturamento bilionário e com mais de quatro mil funcionários. Também foi professor de Matemática, gestor e diretor de escolas e atuou como docente no curso Economia na Universidade Mackenzie.

Na página do governo do Paraná consta que “em menos de um ano (Feder) implementou projetos revolucionários no estado, como o moderno sistema de chamada on-line, para reduzir a evasão e envolver ainda mais a família na educação dos mais jovens. A implementação do Prova Paraná também foi destaque em todo Brasil, sendo capaz de aferir a evolução da aprendizagem dos mais de um milhão de alunos a cada dois meses”.

O futuro secretário paulista da Educação também comandou a implementação do “Aula Paraná”, um sistema de ensino à distância criado durante a pandemia de Covid-19, além da introdução de aulas de programação, empreendedorismo e educação financeira. Chegou a ser convidado duas vezes para assumir o Ministério da Educação (MEC) durante o governo Bolsonaro.

Nas redes sociais, Renato costuma compartilhar a rotina como gestor público, e enfatizar ações realizadas pelo governo. Em outubro de 2021, postou que voltava ao Twitter para “dialogar sobre educação’'. De fato, as postagens (nesta e em outras redes sociais de Feder) são majoritariamente voltadas à temática da educação e suas variantes.