Datafolha: Boulos e Nunes têm empate técnico para prefeitura de SP

A pesquisa eleitoral divulgada pelo Datafolha nesta segunda-feira, 11, revela um cenário competitivo para as eleições municipais em São Paulo. Conforme levantamento realizado pelo instituto, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) estão em empate técnico.

Boulos lidera com 30%, seguido do atual prefeito, Nunes, com 29%. Tabata Amaral (PSB) conquista 8% das intenções de voto, seguida por Marina Helena (Novo), com 7%. Kim Kataguiri (União Brasil) aparece com 4%, enquanto Altino (PSTU) alcança 2%.

Ricardo Nunes e Guilherme Boulos polarizam a disputa nos primeiros movimentos da pré-campanha nas eleições de 2024 na capital paulista Foto: Taba Benedicto/Estadão

PUBLICIDADE Outros 14% dos entrevistados afirmam que votarão em branco ou nulo, enquanto 6% ainda não decidiram em quem votar. A margem de erro é de até três pontos porcentuais, para cima ou para baixo. Se a União Brasil optar por não lançar Kim, o empate persiste, mas com Nunes numericamente à frente. Nessa conjuntura, o atual prefeito alcança 30%, enquanto Boulos fica com 29%. Tabata registra 9%, Marina Helena tem 7%, e Altino alcança 1%. Branco ou nulo são 16% e 7% estão indecisos.

Em um cenário em que Tabata não concorre, a pesquisa indica que Boulos e Nunes lideram com os mesmos 33%. Marina Helena conquista 8%, e Altino alcança 2%. Além disso, 17% declaram voto branco ou nulo, enquanto 7% ainda não decidiram seu voto.

A pesquisa, realizada nos dias 7 e 8 de março, ouviu 1.090 eleitores e está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-08862/2024.