Datena se reúne com Perillo e Aécio e vice será anunciado na convenção do PSDB no sábado

José Luiz Datena (PSDB) se reuniu nesta quarta-feira, 24, com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo (PSDB), e com o deputado federal Aécio Neves (PSDB), para discutir as estratégias que serão adotadas pelo apresentador em entrevistas e debates ao longo da campanha. De acordo com Perillo, não foi debatido quem será o vice na chapa tucana.

Os favoritos são o presidente municipal do partido, José Aníbal (PSDB), que também estava presente, e o presidente da federação PSDB-Cidadania na capital paulista, Mario Covas Neto (PSDB). "O Datena vai analisar e conversar com o partido. Claro que tem que ser sintonizado com ele. Vamos tratar disso no sábado, quando ele vai anunciar quem estará com ele", afirmou Marconi Perillo, acrescentando que a convenção será festiva para homologar a candidatura do jornalista.

Aécio, Datena, Perillo e José Aníbal se encontraram na tarde desta quarta-feira para discutir candidatura do apresentador Foto: Divulgação/PSDB

Como mostrou o Estadão, ala pró-Nunes dentro do PSDB se prepara para contestar a indicação, mas Datena tem apoio das Executivas tanto do partido como da federação, que são as responsáveis por definir o candidato.

Aécio disse que encontrou Datena “determinado a ser candidato”. Em uma entrevista à Folha de S. Paulo na segunda-feira, o pré-candidato disse que poderia desistir se não houvesse consenso no partido e se comparou a Joe Biden, presidente americano que desistiu de tentar a reeleição no último domingo, mas depois voltou atrás e declarou ao Estadão que irá até o fim desta vez.

“Tratamos detalhes da convenção e também sobre o programa de governo. Ele, inclusive, convidou a todos a participar do debate no dia 8 de agosto [na Band]. Tenho muita confiança. O candidato Datena é extremamente competitivo e o partido vai homologar sua candidatura no sábado. A partir daí, ele estará se preparando para debater São Paulo com os demais candidatos”, declarou o deputado federal.

A reunião também teve a participação das equipes de assessoria de imprensa e de marqueteiros responsáveis pela pré-campanha.