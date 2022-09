De ‘Padre de festa junina’ a ‘exorcismo’, veja os principais memes do debate na Globo

O debate da Globo entre os candidatos à Presidência da República rendeu memes nas redes sociais. Padre Kelmon (PTB) foi quem mais gerou brincadeiras durante o encontro entre os presidenciáveis.

Durante o debate, Kelmon teve seu nome confundido pela candidata Soraya Thronicke (União Brasil), que também o chamou de “padre de festa junina”. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi outro que alfinetou o candidato do PTB à presidência. “Você não é padre, você está fantasiado.”

As vestimentas de Padre Kelmon também voltaram a chamar a atenção, assim como no último sábado, 24, ao participar do debate promovido pelo Estadão, Rádio Eldorado e outros veículos de imprensa. Kelmon chegou na disputa presidencial como vice de Roberto Jefferson e assumiu a cabeça de chapa após Jefferson ter sua candidatura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).