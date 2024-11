Falas de Janja no G-20 Social ofuscam pauta que é prioritária para Lula desde 2003

Ainda no primeiro discurso como presidente eleito, Lula afirmou: “Se, ao final do meu mandato, cada brasileiro puder se alimentar três vezes ao dia, terei realizado a missão de minha vida”.

A pauta histórica do presidente voltou à agenda do governo federal neste terceiro mandato. Durante o primeiro ato de campanha em 2022, na corrida pelo terceiro mandato do petista, Lula se emocionou ao falar sobre a escalada da fome e da miséria no País. “Não é por falta de dinheiro, é por falta de vergonha das pessoas que governam. As pessoas não têm sentimentos, não sabem o que é fome, não sabem o que é um cidadão ficar mendigando no seu vizinho por um prato de comida”, declarou.

As declarações de Janja, além de ofuscarem a pauta de combate à fome, constrangeram embaixadores brasileiros no encontro, como mostrou o Estadão. Por receio de serem retaliados no governo, foram cautelosos. “É a nova diplomacia”, ironizou um deles, que acompanhava os preparativos do G-20 no Rio. “Com essas palavras?”, reagiu outro espantado. A definição de um terceiro diplomata foi: “Contraproducente”.