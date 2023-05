Deputado da base de Lula pede quebra de sigilo de Bolsonaro na CPMI dos Atos Golpistas

BRASÍLIA - No mesmo dia em que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) fez sua primeira reunião, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) apresentou nesta quinta-feira, 25, requerimento solicitando a quebra de sigilo telefônico e telemático do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele argumenta no pedido que " a depredação dos prédios dos Três Poderes da República surge da reiterada ação de vários atores políticos inconformados com a derrota eleitoral, uma avalanche de publicações mentirosas nas redes sociais questionando o pleito eleitoral e a ação e omissão do então Presidente da República Jair Messias Bolsonaro”.

Segundo o parlamentar petista, o ex-presidente pode estar “diretamente envolvido nos preparativos da ação violenta de seus apoiadores”. Correia pede que a quebra de sigilo compreenda o período entre o segundo turno das eleições do ano passado e o dia 10 de janeiro deste mês. Como antecipou o Estadão, a quebra de sigilo foi uma das medidas discutidas pelos parlamentares que integram a tropa de choque de Lula na CPMI.

Primeira reunião da CPMI dos atos golpistas foi realizada nesta quinta, 25. Foto: Pedro França/Agência Senado

O parlamentar ainda apresentou pedido de convocação de Bolsonaro, pois “as condutas reiteradas do ex-Presidente autorizam a compreensão da necessidade de apuração das suas responsabilidades pelos atos violentos, de vandalismo e terrorismo”.