Dilma Rousseff ganha R$ 2,5 milhões por ano e tem custos pagos pelo governo por ser ex-presidente

BRASÍLIA - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que hoje comanda o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), informalmente conhecido como Banco dos Brics, rebateu uma passageira que a provocou por estar na primeira classe de um avião. No NDB, ela recebe cerca de US$ 500 mil por ano, ou R$ 2,469 milhões na cotação atual do dolár. Por mês, o seu rendimento é de R$ 290 mil em salários e benefícios.

Criticada por viajar em avião de primeira classe, Dilma recebe R$ 290 mil mensais no Banco do BRICS

Nesta quarta-feira, 13, circulou nas redes sociais um vídeo onde uma passageira não identificada questionou Dilma em um tom jocoso: “De primeira classe?”. Dilma retrucou: “Lógico, querida. Eu sou presidente de banco. Como você acha que viaja presidente de banco?”. A ex-presidente estava no Brasil para compromissos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Mercosul na semana passada.

Além do salário de R$ 290 mil, o Banco dos BRICS também oferece para ex-presidente benefícios como transporte aéreo, assistência médica, auxílio viagem para o país de origem e subsídios para mudança em caso de contratação e desligamento.

O rendimento mensal de Dilma no Banco dos BRICS é quase dez vezes maior do que o salário que ela recebia quando estava no Palácio do Planalto. Em 2016, quando ela sofreu um processo de impeachment, o seu vencimento para a chefe do Executivo era de R$ 30.471.

No ano, Presidência custeou R$ 1,7 milhões em gastos da ex-presidente

Além do salário no Banco dos BRICS, a ex-presidente ainda tem benefícios recebidos juntos a outros ex-presidentes da República vivos. A Presidência custeia gastos passagens aéreas, auxílio moradia e diárias no exterior, auxílio-combustível, manutenção de veículos e serviços de telecomunicações. Além disso, Dilma tem direito a ter oito servidores, sendo seis de apoio pessoal e dois motoristas junto a veículos pertencentes à União.

Segundo os Dados Abertos da Presidência da República, os gastos de Dilma custeados pela Presidência da República do início do ano até este mês de dezembro somam R$ 1.728.620. Por mês, a média dos custos é de R$ 144.051.