Dilma rebate passageira que questionou primeira classe em voo: ‘Sou presidente de banco, querida’

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que hoje comanda o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), foi provocada por uma passageira por estar na primeira classe de um avião. O diálogo foi gravado e circula nas redes sociais desde esta quarta-feira, 13.

“De primeira classe?”, questionou em tom jocoso uma passageira, que não foi identificada. “Lógico, querida. Eu sou presidente de banco. Como você acha que viaja presidente de banco?”, retrucou Dilma, que estava no Brasil para compromissos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Mercosul na semana passada. Não há informações sobre quando foi feita a gravação.

NDB é a sigla em inglês para a instituição financeira informalmente conhecida como Banco dos Brics, do grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Dilma, que é economista de formação, foi indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o comando da instituição em março deste ano e seguirá à frente do banco até julho de 2025. Antes disso, ela estava sem cargo desde 2016, quando sofreu um processo de impeachment.

Dilma Rousseff preside o Banco dos Brics desde março Foto: Daniel RAMALHO/AFP

O Brics não é um bloco econômico, e sim um grupo de países com economias emergentes e similares. O papel do NDB é fomentar o desenvolvimento multilateral e conjunto das nações do grupo. Antes, o comando do banco era ocupado por Marcos Troyjo, escolhido por Jair Bolsonaro (PL) em 2020, que substituiu um indiano. O mandato é rotativo.