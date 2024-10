Em Goiânia, o enfrentamento com um potencial herdeiro do seu eleitorado em 2026 foi escancarado. Bolsonaro apoiou Fred Rodrigues (PL), enquanto Ronaldo Caiado (União), validou Sandro Mabel, do seu partido, que venceu a disputa. Até aí, tudo bem, afinal cada qual estava dando respaldo a candidatos de seu próprio partido. No entanto, as alfinetadas em Caiado dadas por Bolsonaro, que esteve pessoalmente em Goiânia para acompanhar Rodrigues na votação nesse domingo, são bastante representativas. Bolsonaro disse que nunca ouviu falar em “caiadismo” e deixou claro que considera Caiado forte politicamente só em Goiás. “Esse mimimi aí eu vou responder depois das 18h”, comentou o governador.

Uma exceção nessa postura de confronto ou ambiguidade entre Bolsonaro e outros nomes fortes da direita foi Belo Horizonte, onde o ex-presidente e o governador Romeu Zema (Novo) apoiaram o mesmo candidato, Bruno Engler (PL), que acabou derrotado pelo atual prefeito, Fuad Noman (PSD). O resultado das eleições municipais fortaleceu a direita e preparou o terreno para que esse campo político avance ainda mais no Congresso em 2026. Mas Bolsonaro terá dificuldade de capitalizar esse desempenho para o seu projeto pessoal.