Diplomação dos governadores ocorrerá em datas distintas da de Lula; confira as dos maiores Estados

A diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ocorrerá nesta segunda-feira, 12, mas as dos governadores eleitos ainda precisarão esperar. Cada Estado tem sua própria data, respeitando o limite estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da data de 19 de dezembro. Fica a cargo de cada Tribunal Regional Eleitoral definir a data da etapa, que valida os resultados das Eleições.

Em São Paulo, por exemplo, o governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) será diplomado em 19 de dezembro, junto com o senador eleito, Marcos Pontes (PL), e os deputados estaduais e federais. A data será a mesma da diplomação de Romeu Zema (Novo), governador reeleito de Minas Gerais, de Ratinho Júnior (PSD) no Paraná, de Raquel Lyra (PSDB) em Pernambuco e de Eduardo Leite (PSDB) no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) receberá o diploma no dia 16 de janeiro, assim como Jerônimo Rodrigues (PT) na Bahia.

Cláudio Castro (PSC), governador em exercício do Rio de Janeiro.

As diplomações confirmam o resultado das urnas e asseguram a posse dos eleitos, que ocorrem todas na mesma data, 1º de janeiro. O mesmo vale para os parlamentares eleitos, que tomam posse também no primeiro dia do ano.