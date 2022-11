Eduardo Bolsonaro e Ciro Nogueira; veja quem mais viajou para ver a Copa no Catar

Publicidade

BRASÍLIA - Não foram apenas o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) os únicos parlamentares a assistirem de perto as partidas da Copa do Mundo no Catar. Sem pedir licença do cargo de ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e deputados do União Brasil foram ao país assistir aos jogos da Copa do Mundo. Em um registro feito nas redes sociais, o ministro de Jair Bolsonaro (PL) aparece assistindo ao jogo do Brasil contra Suíça no Estádio 974, em Doha, ontem, 28. O principal líder do PP posou para uma foto ao lado do vice-presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e dos deputados Paulo Azi (União-BA) e José Rocha (União-BA).

Procurados pelo Estadão, Paulo Azi, que é presidente do União Brasil na Bahia e coordena o Conselho de Ética da Câmara, e José Rocha disseram que foram ao país árabe com recursos próprios. Azi declarou que não viajou junto com Ciro Nogueira. “Encontrei o ministro aqui por acaso”, afirmou. Perguntados se viajaram com recursos públicos, se foram convidados por empresas privadas ou se pagaram para ir ao Catar, Rueda e o ministro da Casa Civil não responderam à reportagem.

Ciro Nogueira e União Brasil no Catar

Flagrado pela transmissão ao vivo do streamer Casimiro Miguel, Eduardo Bolsonaro também ainda não explicou como foi ao evento. A Câmara se recusa a divulgar se o filho do presidente Bolsonaro informou sobre as datas e o motivo da viagem. A participação do deputado do PL na Copa causou revolta entre uma parcela dos bolsonaristas, que viram o gesto como um desrespeito enquanto eles mobilizam atos golpistas contra a eleição do de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Diante das cobranças sobre a viagem no momento em que apoiadores do presidente da República estão tomando chuva na porta de quartéis, Eduardo apareceu nesta terça-feira, 29, num vídeo gravado no Catar. Mostrou a mão cheio de pen drives e disse que ali tinha vídeos em inglês sobre a situação do Brasil. "

Colega de partido de Nogueira, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também viajou para ver o evento. “A convite do Parlamento do Catar, onde acontece a Copa do Mundo, falamos também do interesse em aprofundar relações bilaterais e o diálogo entre os dois Parlamentos”, declarou o deputado do PP de Alagoas. Em campanha para ser reconduzido ao comando da Câmara, Lira volta à Brasília nesta terça-feira, 29, e vai receber nesta semana o anúncio de apoio de partidos como PT, PSB e PL.

A viagem ao Catar ocorre num momento em que o Congresso discute a aprovação de uma PEC para assegurar o pagamento de benefícios sociais e que foi promessa de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.