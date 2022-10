Eduardo Bolsonaro perde 1 milhão de votos e Boulos é o deputado federal mais votado em SP

BRASÍLIA - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, perdeu mais de 1 milhão de votos em São Paulo em relação à eleição de 2018, mesmo sendo reeleito para um mandato na Câmara. O candidato Guilherme Boulos (PSOL) foi o deputado mais votado no Estado, vencendo o desafio que lançou durante a sua campanha de ficar à frente de Eduardo na disputa.

Em 2018, Eduardo Bolsonaro foi o candidato a deputado federal mais bem votado da história, com 1.843.735 votos. Agora, ele ficou em terceiro lugar, com 741.701 votos. O candidato do PSOL venceu a disputa e conquistou 1.001.472.

Em São Paulo, o PL ficou com 17 deputados eleitos e terá a maior bancada paulista na Câmara. A federação formada por PT, PCdoB e PV ficou com 11 vagas e a federação do PSOL e da Rede elegeu 6 candidatos.

Nas redes sociais, Boulos publicou uma foto agradecendo pelos votos com a frase “Vamos juntos, pra cima deles”. A posse dos deputados eleitos está marcada para fevereiro de 2023, quando o Congresso elege os presidentes da Câmara e do Senado. Eduardo Bolsonaro ainda não havia se posicionado sobre sua eleição até às 23h20 deste domingo, 2.

