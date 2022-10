Eduardo Paes vota no Rio e afirma não ter dúvidas de que ‘Lula é a melhor alternativa’

Publicidade

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), votou por volta das 8h30 no Gávea Golf Clube, na zona sul da cidade, com adesivo do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no bolso da camisa e fazendo o “L” na entrada da cabine, durante o voto e na saída. “Não tenho dúvida que o presidente Lula é a melhor alternativa nesse momento”, disse a jornalistas após a votação.

Segundo Paes, o País passou quatro anos de notícias ruins, de mortes pela ausência de governo e agora é preciso eleger um presidente que concilie, una o País, “e não tenho dúvida de que esse nome é Lula”, afirmou. “Lula tem a exata noção de que, se o Rio vai mal, o Brasil vai mal”, acrescentou.

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), vota neste domingo

Relação com o Rio

Ele ressaltou que Lula sempre teve carinho pelo Rio e que não terá problema em governar com o atual governador Cláudio Castro, que apoiou o presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno.

“Apesar do Cláudio Castro não ter apoiado Lula no primeiro turno, no fundo, ele queria, e vai ser um grande parceiro do Lula”, previu o prefeito, ressaltando que, no caso de uma eventual reeleição de Bolsonaro, “a vida segue, vamos continuar trabalhando. Não é que o Bolsonaro tenha antipatia por mim, ele não gosta é do Rio”, disse.