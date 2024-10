Eleição em cidade no interior de São Paulo expõe duelo de forças entre Kassab e Bolsonaro

A visita de Bolsonaro a São José dos Campos ocorre num momento em que as pesquisas mostram uma disputa apertada entre os candidatos apoiados por ele e Kassab. Segundo o levantamento do Ipec divulgado nesta segunda-feira, 30, o atual prefeito e candidato de Kassab, Anderson Farias (PSD), tem 31% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito Eduardo Cury (PL), apoiado por Bolsonaro, aparece com 29%, configurando um empate técnico. A pesquisa Quaest divulgada no mesmo dia reforça esse cenário embolado: nela, Cury lidera numericamente com 31%, enquanto Anderson tem 26%. Já o candidato do União Brasil, Dr. Elton, aparece com 18% no Ipec e 13% na Quaest.

Na última eleição presidencial, Bolsonaro obteve uma votação expressiva na cidade, conquistando 62,58% dos votos válidos contra 37,42% de Lula (PT) no segundo turno. Neste ano, a cidade voltou ao centro das atenções do ex-presidente, que busca preservar sua influência em um dos municípios mais estratégicos do Estado, atualmente sob o controle do PSD.