Eleições 2022: Veja quais pesquisas para presidente serão divulgadas nesta semana

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permite consultar os levantamentos eleitorais que foram registrados recentemente e a data em que eles terão seus resultados divulgados. Segundo o sistema da Justiça Eleitoral, os institutos de análise estatística Quaest, Datafolha, Ideia, Ipespe, PoderData e Paraná terão novas pesquisas para a disputa presidencial ao longo desta semana. Veja as datas previstas:

Instituto: Quaest | Contratante: Banco Genial | Data de divulgação: 17/08 | Registro: BR-01167/2022

Instituto: Datafolha | Contratante: Datafolha e Rede Globo | Data de divulgação: 18/08 | Registro: BR-09404/2022

Instituto: Ideia | Contratante: Metrópoles | Data de divulgação: 18/08 | Registro: BR-06857/2022

Instituto: Ipespe | Contratante: Podemos | Data de divulgação: 18/08 | Registro: BR-03631/2022

Instituto: Paraná Pesquisas | Contratante: Paraná Pesquisas | Data de divulgação: 18/08 | Registro: BR-07507/2022

Instituto: PoderData | Contratante: PoderData | Data de divulgação: 17/08 | Registro: BR-02548/2022

Justiça Eleitoral requer registro das pesquisas até cinco dias antes da divulgação. Foto: Antonio Augusto/TSE

O Instituto FSB divulgou pesquisa nesta segunda-feira, 15. Segundo o levantamento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro (PL), 34%. Também nesta segunda-feira, deve ser divulgado o resultado da rodada mais recente da pesquisa Ipec, feita a pedido da TV Globo. O instituto irá divulgar as intenções de voto para presidente em todo o País e para governador em cinco Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul; além do Distrito Federal.

Para esta consulta, foram considerados apenas os institutos que são levados em conta pelo agregador de pesquisas do Estadão, que calcula a Média Estadão Dados. São eles: Datafolha, Ipec (o antigo Ibope), Quaest, Paraná, Vox Populi, Sensus, MDA, PoderData, Ipespe, Ideia, Futura, FSB, Gerp e Real Time Big Data.

O TSE determina que as pesquisas de intenção de voto sejam registradas no sistema da Justiça Eleitoral até cinco dias antes da divulgação dos resultados. Os três maiores colégios eleitorais do País, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, não tiveram novos levantamentos catalogados nesse período.