Eleições 2024: Candidatos apostam em pseudônimo ‘Bolsonaro’ para atrair eleitores

RIO – Dono de um recall eleitoral de 58 milhões de votos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será usado como trampolim para candidatos espalhados pelo País nas eleições municipais deste ano. Sem apoio oficial ou ligação direta com o ex-chefe do Executivo, 76 pessoas registraram candidatura com o nome Bolsonaro em 21 Estados diferentes, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A estratégia é repetir o feito de aliados e candidatos do grupo político do ex-presidente que se elegeram em pleitos anteriores pela mera associação direta a Bolsonaro. Dos 76 candidatos registrados, 72 concorrerão ao cargo de vereador, dois a vice-prefeito e dois a prefeito por 16 partidos diferentes – mais da metade (40) pelo PL, sigla do ex-mandatário. O "empréstimo" do sobrenome não está restrito aos postulantes do PL. Os bolsonaristas estão espalhados por Podemos, PRTB, Republicanos, União Brasil, Solidariedade, Republicanos, Mobiliza, Novo, Cidadania, Avante, MDB, PRD, PRTB, Democracia Cristã, Agir e até no PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, proibiu os parlamentares filiados à legenda de prestarem apoio a candidatos de outros partidos nas eleições municipais deste ano. O líder do PL diz em ofício enviado aos integrantes da sigla que identificou “diversas mensagens de apoio sendo gravadas em prol a candidatos de outras agremiações partidárias, o que acaba por gerar desinformação junto ao eleitorado local, além de prejudicar os pré-candidatos do Partido Liberal”.

O líder do PL e o próprio ex-presidente não podem, no entanto, impedir o uso do nome Bolsonaro por candidatos de outros partido. A Lei das Eleições estabelece que podem ser apresentadas três opções de nome, entre prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o político é mais conhecido na região em que atua.

O nome escolhido não pode “gerar dúvida quanto à identidade do candidato, atentar contra o pudor, “ser ridículo ou irreverente”, de acordo com a legislação. O parágrafo 2º do artigo 12 determina que a Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por determinada opção de nome por ele indicado quando seu uso puder confundir o eleitor.

No Rio de Janeiro, reduto do bolsonarismo, sete candidatos, além de Carlos Bolsonaro (PL), filho “02″ do ex-presidente, que disputará o sétimo mandato para a Câmara Municipal, constarão nas urnas com o sobrenome Bolsonaro. É o caso de Vanessa da Silva Oliveira. Ao digitar o número dela, os eleitores vão se deparar com o nome Negona do Bolsonaro.

“Carrego esse nome com amor, orgulho e gratidão. Orgulho em ser aliada do melhor presidente da história do Brasil. Aliada do homem que mostrou as vísceras do sistema. E tenho muito orgulho de ter a confiança dele”, disse.

Vanessa da Silva Oliveira será candidata a vereadora no Rio de Janeiro com o nome Negona do Bolsonaro Foto: @negonadobolsonaro4 via Instagram

Entre os candidatos que já registraram a candidatura no TSE, apenas cinco carregam o sobrenome Bolsonaro nos registros de identificação: Renata Cristina Tudesque Bolsonaro (em Jaboticabal, SP), Joseane Bolsonaro (Taiúva, SP), Marcelo Bolsonaro (Itu, SP), Cláudia Bolsonaro (Barretos, SP) e Carlos Bolsonaro (Rio de Janeiro). Todos, com exceção de Carlos, não têm parentesco direto com o ex-presidente.

É o caso de Cláudia Bolsonaro, candidata a vereadora em Barretos. Filiado ao PL, Cláudia é professora de yoga e será candidata pela primeira vez nas eleições deste ano.

“Temos um parente em comum na Itália. O meu bisavô veio de lá e acho que o bisavô dele (Bolsonaro) também. Esse parente em comum, lá da Itália, teve dois filhos. Um se chamava Giovani e outro Agostinho. Um gerou o ramo da família do Bolsonaro e o outro, da minha família. Passei a acompanhar o Bolsonaro antes dele chegar na Presidência da República. Eu nunca tinha me interessado por política. Quando ele ganhou, eu me aprofundei e descobri essa relação”, contou.

Cláudia Bolsonaro é candidata a vereadora em Barretos Foto: @claudiabolsonaro via Instagram

Apesar da ligação distante, Cláudia conta foi motivada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) a se candidatar. Ela explica que foi motivada pelas declarações de Michelle sobre a necessidade da atuação de mulheres na política. "A minha motivação não foi só por causa das atitudes do presidente Bolsonaro, pelas coisas que ele sempre alertava, mas principalmente pelas palestras e falas da Michele sobre a importância da mulher na política. Sempre escutei a Michele falando que as mulheres precisavam se envolver, têm capacidade de entrar na política. Juntou tanto a Michelle Bolsonaro, alertando as mulheres, quanto o presidente Bolsonaro falando da importância de a gente gostar do nosso País, de amar a nossa Pátria", disse. Um dos dois candidatos a prefeito com o sobrenome Bolsonaro é de Ipatinga, em Minas Gerais. Candidato pelo PRTB, partido do ex-coach Pablo Marçal, que será candidato a prefeito de São Paulo, Michel Neves Winter é ex-candidato a deputado federal. Oficializado como candidato, Michel Bolsonaro, como se apresenta, trava uma disputa judicial contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), desde 2023.

Em maio do ano passado, Flávio gravou um vídeo acusando Michel Neves Winter de praticar crimes financeiros em nome da família Bolsonaro durante as eleições de 2022. O filho mais velho do ex-presidente diz ainda que a família não tem “nenhuma relação de proximidade” com Winter.