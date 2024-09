Thiago Brennand pega mais 10 anos de prisão por estupro e ameaça de divulgação de vídeos de abusos

Como a decisão foi tomada na primeira instância, a defesa ainda poderá recorrer. Procurado pelo Estadão, o advogado Roberto Podval afirmou que Brennand foi condenado “pelo nome e não pelas provas nos autos”. “Acredito que nos tribunais teremos oportunidade de exercer a efetiva defesa e as decisões certamente serão corrigidas.”

A vítima teria sido abusada sexualmente ao longo de três semanas na mansão do empresário em Porto Feliz, no interior de São Paulo, no ano de 2016. Brennand também teria gravado os abusos e ameaçado divulgar os vídeos na internet.

Ele foi condenado por estupro com emprego de violência física e grave ameaça em continuidade delitiva. O processo tramita em segredo de Justiça.