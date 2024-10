Pesquisa Atlas em SP: Boulos tem 32,3% dos votos válidos; Marçal, 30 %; Nunes, 20 %

Pesquisa AtlasIntel para a Prefeitura de São Paulo, divulgada neste sábado, 5, mostra o candidato Guilherme Boulos (PSOL) com 32,3% dos votos válidos, seguido por Pablo Marçal (PRTB), com 30%. O atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), aparece com 20%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A deputada Tabata Amaral (PSB) marcou 10,5%, enquanto a economista Marina Helena (NOVO) tem 3,6%. O apresentador José Luiz Datena (PSDB) marcou 2,8%. Os números foram aferidos no cenário estimulado da pesquisa, que apresenta o nome dos candidatos aos entrevistados.

03-10-2024 - SAO PAULO - SP / POLÍTICA OE / ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024 / DEBATE REDE GLOBO PRIMEIRO TURNO - Candidatos à prefeitura de São Paulo na eleição municipal 2024 Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB), participam do último debate do primeiro turno promovido pela Rede Globo que acontece no estúdio da emissora no bairro do Brooklin na zona sul de São Paulo. Foto Reprodução TV Globo Foto: Reprodução TV Globo

A pesquisa Atlas entrevistou virtualmente 2500 eleitores paulistanos entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro, com um nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) segue o protocolo 19.259.002/0001-28.

Cenário de segundo turno

No segundo turno, Marçal vence Boulos por 43% a 42%, com 17,5% de votos brancos, nulos e indecisos. O ex-coach também vence Nunes por 36% a 34%, com 30% de brancos, nulos e indecisos. Tabata vence Marçal por 48% a 40%.

Já o atual prefeito vence Boulos por 46% a 37%. Boulos, por sua vez, perde em todos os cenários projetados.