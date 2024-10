Quaest em Salvador, votos válidos: Bruno Reis tem 74%, Geraldo Júnior, 15% e Kleber Rosa, 10%

Pesquisa Quaest sobre a intenção de voto para a prefeitura de Salvador divulgada neste sábado, 5, véspera do primeiro turno das eleições municipais, aponta que o prefeito da capital baiana Bruno Reis (União Brasil) lidera as menções no cenário estimulado e pode ser reeleito ainda no primeiro turno.

O mandatário soma 74% dos votos válidos, excluindo-se do cálculo os votos brancos, nulos, abstenções e indecisos. O vice-governador baiano Geraldo Júnior (MDB) tem 15% e Kleber Rosa, do PSOL, 10%. Eslane Paixão (UP) soma 1%, enquanto os candidatos Victor Marinho (PSTU), Giovani Damico (PCB) e Silvano Alves (PCO) não alcançaram 1% dos votos válidos.

Leia também Como ler, entender e não se perder no mundo das pesquisas eleitorais

Nas cidades com mais de 200 mil habitantes, como Salvador, para que a eleição se encerre no primeiro turno, um dos candidatos deve obter mais de 50% dos votos válidos. Do contrário, haverá um segundo turno entre os dois candidatos mais bem votados.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), registra 74% dos votos válidos em pesquisa Quaest deste sábado; o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), pontua 15% Foto: @brunoreisba via Instagram e Feijão Almeida/GovBA

A Quaest realizou entrevistas presenciais com 1.002 eleitores da capital baiana nos dias 3 e 4 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BA-06763/2024.

PUBLICIDADE Os dados referem-se aos votos válidos. Considerando os votos totais, ou seja, sem excluir da conta os indecisos, brancos e nulos, Bruno Reis registra 65% de menções na pesquisa estimulada. Em relação ao levantamento anterior da Quaest, divulgado em 17 de setembro, o prefeito caiu nove pontos percentuais. Geraldo Júnior registra 9%, oscilando três pontos desde a rodada anterior. Kleber Rosa cresceu quatro pontos percentuais.

Os demais candidatos, somados, representam 1% das menções em votos totais. Os indecisos são 6%, mesmo resultado numérico da rodada anterior, enquanto os brancos e nulos são 12%, três pontos percentuais a mais que a pesquisa de 17 de setembro.

Siga o ‘Estadão’ nas redes sociais