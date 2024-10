Eleições 2024: vai ter pesquisa boca de urna em São Paulo? Entenda

Os principais institutos do País não realizarão pesquisas boca de urna neste domingo, 6, em São Paulo. A decisão é motivada pelo alto custo desse tipo de levantamento e pela curta validade dos dados, uma vez que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os resultados oficiais logo após fechamento das urnas.

A pesquisa boca de urna é a única que busca antecipar o resultado da eleição. As entrevistas são feitas com eleitores que acabam de deixar a seção de votação e ouvindo um grande número de pessoas – o que eleva o custo da pesquisa. O TSE determina que os resultados das pesquisas boca de urna só podem ser divulgados após o encerramento da votação em todo o País, para evitar que os resultados influenciem eleitores. Na eleição presidencial de 2022, esse tipo de pesquisa já havia sido descartado pelos principais institutos, como Datafolha e Ipec. Para se ter uma referência, em 2020, o Ibope (atual Ipec) realizou uma pesquisa de boca de urna em São Paulo, ao custo de R$ 75.225 (valor não corrigido), entrevistando 6 mil eleitores.

Urnas eletrônicas: votação termina às 17h Foto: Júlia Pereira/Estadão

Durante anos, os institutos optaram por realizar essas pesquisas por conta própria para a fim de captar mudanças de última hora no comportamento dos eleitores, mesmo sabendo que o esforço rapidamente perdia relevância diante da divulgação oficial dos resultados.

Como mostrou o Estadão, o voto dos eleitores é influenciado por fatores que as pesquisas muitas vezes não conseguem captar, especialmente aqueles que surgem nos momentos finais do pleito. Em pleitos anteriores, a boca de urna servia justamente para ajustar as diferenças entre as pesquisas de véspera e o resultado final nas urnas. Embora não vá fazer a pesquisa de boca de urna, o Datafolha vai trabalhar com projeções para antecipar os resultados do TSE.

