Quem venceu as eleições nas 26 capitais estaduais? Veja

Neste domingo, 6 de outubro, mais de 155 milhões de eleitores estavam aptos a ir às urnas para a eleição de vereadores e prefeitos dos 5.569 municípios do País.

Das 26 capitais estaduais, 11 decidiram a eleição já neste domingo, pois um dos candidatos obteve uma votação superior a 50% dos votos válidos. Em outras 15 localidades, haverá um segundo turno entre os candidatos mais bem votados.

Capitais decididas no 1º turno

Boa Vista (RR)

Arthur Henrique, do MDB, foi reeleito prefeito de Boa Vista (RR) e vai continuar comandando a cidade pelos próximos quatro anos. Ele recebeu 133.180 votos, o que representa 75,18% dos votos válidos.

A segunda colocada foi a deputada estadual Catarina Guerra (União Brasil), que recebeu 40.410 votos, 22,81% dos votos válidos da cidade.

Florianópolis (SC)

Topázio Neto (PSD) recebeu 161.839 votos na capital catarinense, o que representa 58,49% dos votos válidos de Florianópolis, e foi reeleito em primeiro turno. O segundo colocado foi Marquito, do PSOL, com 61.509 votos, o que equivale a 22,23% dos votos válidos.

Macapá (AP)

Com 100% das urnas apuradas, Dr. Furlan (MDB) está foi reeleito para um segundo mandato na capital do Amapá. O emedebista obteve 204.291 votos na cidade, o equivalente a 85,08% dos votos válidos.

Maceió (AL)

Em Maceió, o prefeito JHC, do PL, foi reeleito com 379.544 votos, o que corresponde a 83,25% dos votos válidos. O segundo colocado foi Rafael Brito, do MDB, com 58.084 votos, 12,74% dos votos válidos da capital alagoana.

Publicidade

Recife (PE)

João Campos, do PSB, foi reeleito prefeito de Recife (PE) e vai continuar comandando a cidade pelos próximos quatro anos. Com 100% das urnas apuradas, ele recebeu 725.721 votos, o que representa 78,11% dos votos válidos.

Rio Branco (AC)

Na capital acreana, o prefeito Tião Bocalom, do PL, foi reeleito com 108.605 votos, o que corresponde a 54,82% dos votos válidos. O segundo colocado foi Marcus Alexandre (MDB), que obteve 68.884 votos, equivalente a 34,77% dos votos válidos.

Rio de Janeiro (RJ)

Eduardo Paes, do PSD, foi matematicamente reeleito prefeito de Rio de Janeiro (RJ) e vai continuar no comando da cidade pelos próximos quatro anos. Com 100% das urnas apuradas, ele recebeu 1.861.856 votos, o que representa 60,47% dos votos válidos.

O segundo colocado foi Alexandre Ramagem (PL), com 948.631 votos (30,81% dos votos válidos).

Salvador (BA)

Em Salvador, foi reeleito em primeiro turno o prefeito Bruno Reis, do União Brasil, com 1.045.297 votos, o que equivale a 78,68% dos votos válidos da capital baiana.

São Luís (MA)

Eduardo Braide, do PSD, foi reeleito prefeito de São Luís (MA) e vai comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Com 100% das urnas apuradas, ele recebeu 403.981 votos, o que representa 70,12% dos votos válidos.

O segundo colocado foi Duarte (PSB), que obteve 129.962 votos (22,56% dos votos válidos).

Publicidade

Vitória (ES)

Em Vitória, o prefeito Lorenzo Pazolini, do Republicanos, obteve 105.599 votos, 56,22% dos votos válidos da capital capixaba, e foi reeleito em primeiro turno. O segundo colocado foi o deputado estadual e ex-prefeito João Coser, do PT, que obteve 29.339 votos, 15,62% do total.

Capitais que terão 2º turno

Aracaju (SE)

Emilia Correa, do PL, e Luiz Roberto, do PDT, vão disputar a prefeitura da cidade da capital sergipana no segundo turno. Correa recebeu 126.365 votos, o que representa 41,62% dos votos válidos. Luiz Roberto conquistou 72.427 dos votos, o que representa 23,86%.

Belém (PA)

O segundo turno em Belém será disputado entre Igor Normando, do MDB, que obteve 359.904 votos (44,89% dos votos válidos), e o deputado federal Delegado Éder Mauro, do PL, que conquistou 252.455 votos (31,48%).

O prefeito da cidade, Edmilson Rodrigues (PSOL), foi derrotado no primeiro turno, obtendo 78.401 votos —apenas 9,78% do total.

Belo Horizonte (MG)

PUBLICIDADE A prefeitura de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais (MG), será decidida em um segundo turno entre o deputado estadual Bruno Engler, do PL, e o prefeito Fuad Noman, do PSD. Engler recebeu 435.853 votos, o que representa 34,38% dos votos válidos. Já Noman conquistou 336.442 dos votos, o que representa 26,54% dos votos válidos da cidade. O terceiro colocado foi o apresentador Mauro Tramonte, deputado estadual pelo Republicanos, que obteve 192.991 votos, o que equivale a 15,22% dos votos válidos.

Campo Grande (MS)

Adriane Lopes, do PP, e Rose Modesto, do União Brasil, vão disputar a prefeitura da cidade de Campo Grande (MS) no segundo turno. Adriane Lopes recebeu 140.913 votos, o que representa 31,67% dos votos válidos. Rose Modesto conquistou 131.525 dos votos, o que representa 29,56%.

Publicidade

O terceiro colocado foi Beto Pereira (PSDB), com 115.516 votos (25,96%)

Cuiabá (MT)

Em Cuiabá, haverá um segundo turno entre Abílio Brunini, do PL, e Lúcio Cabral, do PT. O candidato do PL obteve 126.944 votos, o que representa 39,61% dos votos válidos da capital mato-grossense. O petista, por sua vez, registrou 90.719 votos, 28,91% dos votos válidos.

O terceiro colocado, Eduardo Botelho (União Brasil), ficou de fora do segundo turno, registrando 88.977 votos (27,77% dos votos válidos).

Curitiba (PR)

A prefeitura de Curitiba (PR) será disputada em um segundo turno entre Eduardo Pimentel, do PSD, e Cristina Graeml, do PMB.

Pimentel recebeu 313.347 votos, o que representa 33,51% dos votos válidos. Graeml conquistou 291.523 dos votos, o que representa 31,17%.

Fortaleza (CE)

Em Fortaleza, uma das mais acirradas disputas entre as 26 capitais estaduais do País, haverá segundo turno entre o deputado federal André Fernandes, do PL, e o deputado estadual Evandro Leitão, do PT.

O parlamentar do PL obteve 562.305 votos, 40,2% dos votos válidos da capital cearense, enquanto o petista registrou 480.174 votos, 34,33% dos votos válidos.

Publicidade

Goiânia (GO)

Na capital goiana, haverá um segundo turno entre o ex-deputado estadual Fred Rodrigues, do PL, e o ex-deputado federal Sandro Mabel, do União Brasil. O candidato do PL obteve 214.253 votos, 31,14% dos votos válidos, enquanto o candidato do União Brasil obteve 190.278 votos, 27,66% do total.

Fred era o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e Mabel, o nome avalizado pelo governador goiano Ronaldo Caiado (União Brasil).

O nome apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a deputada federal Adriana Accorsi (PT), obteve 168.145 votos, 24,44% do total, constando na terceira colocação e ficando de fora do segundo turno.

João Pessoa (PB)

Cicero Lucena, do PP, e Marcelo Queiroga, do PL, disputarão o segundo turno pela prefeitura de João Pessoa. Lucena, atual prefeito da capital paraibana, recebeu 205.122 votos, o que representa 49,16% dos votos válidos. O ex-ministro da Saúde conquistou 90.840 dos votos, o que representa 21,77%.

Manaus (AM)

Na capital do Amazonas, haverá um segundo turno entre o prefeito David Almeida, do Avante, e o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL). O mandatário obteve 354.596 votos, 32,16% do total, enquanto o parlamentar obteve 275.063 votos, 24,94% dos votos válidos da cidade.

O terceiro colocado foi o deputado federal Amom Mandel, do Cidadania, que obteve 210.643 votos, 19,10% do total, o que não foi suficiente para avançar para a etapa derradeira da eleição.

Natal (RN)

Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, o deputado federal Paulinho Freire, do União Brasil, recebeu 171.146 votos, o que representa 44,08% dos votos válidos. Já a deputada federal Natália Bonavides, do PT, conquistou 110.483 dos votos, o que representa 28,45%. Eles disputarão um segundo turno pelo comando da capital potiguar.

Publicidade

Palmas (TO)

Janad Valcari, do PL, e Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, vão disputar a prefeitura de Palmas no segundo turno. Janad Valcari recebeu 62.126 votos, o que representa 39,22% dos votos válidos. Eduardo Siqueira Campos conquistou 51.344 dos votos, o que representa 32,42%.

Porto Alegre (RS)

O prefeito Sebastião Melo, do MDB, e a deputada Maria do Rosário, do PT, vão disputar a prefeitura da capital gaúcha no segundo turno.

Melo recebeu 345.420 votos, o que representa 49,72% dos votos válidos, enquanto a petista conquistou 182.553 dos votos, o que representa 26,28%. A terceira colocada foi a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), que obteve 136.783 votos (19,69%).

Porto Velho (RO)

Mariana Carvalho, do União Brasil, e Léo, do Podemos, vão disputar a prefeitura de Porto Velho (RO) no segundo turno. Mariana Carvalho recebeu 111.329 votos, o que representa 44,53% dos votos válidos. Léo conquistou 64.125 dos votos, o que representa 25,65%.

São Paulo (SP)

Na mais parelha disputa por uma prefeitura no País, haverá um segundo turno entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). O emedebista obteve 1.801.139 votos, 29,48% dos votos válidos, enquanto o parlamentar do PSOL conquistou 1.776.127 votos (29,07% dos votos válidos).

O empresário, influenciador e ex-coach Pablo Marçal, do PRTB, obteve 1.719.274 votos (28,14% dos votos válidos), ficando na terceira colocação e fora do segundo turno do pleito.

Teresina (PI)

O ex-prefeito Silvio Mendes, do União Brasil, retorna ao comando da prefeitura de Teresina. A eleição foi decidida em primeiro turno. Mendes obteve 239.848 votos na cidade, o que equivale a 52,19% dos votos válidos. O petista Fabio Novo ficou em segundo lugar, com 198.794 votos (43,26% dos votos válidos).

Publicidade