Eleições no Rio: Paes tem 49% e Ramagem 13%, diz Quaest

BRASÍLIA – Nova pesquisa divulgada pelo instituto Quaest mostra que o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), lidera a corrida na capital fluminense com 49% das intenções de voto. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) aparece com 13% e está empatado no limite da margem de erro com o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ), que tem 7%.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) Foto: Pedro Kirilos/Estadão

PUBLICIDADE O ex-deputado federal Cyro Garcia (PSTU) tem 3% das intenções de voto. Ele está empatado com o deputado estadual Rodrigo Amorim (União), que também aparece com 3%. Em seguida, estão Juliete Pantoja (UP) e Marcelo Queiroz (PP), com 2% cada. Os pré-candidatos Carol Sponza (Novo) e Dani Balbi (PCdoB) têm 1% e Henrique Simonard (PCO) não pontuou. A Quaest fez entrevistas presenciais com 1.104 eleitores cariocas entre os dias 19 e 22 de julho de 2024. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-03444/2024.

No levantamento, a Quaest também considerou um segundo cenário onde os pré-candidatos Cyro Garcia, Juliete Pantoja, Carol Sponza, Dani Balbi e Henrique Simonard não concorrem à prefeitura. Nesse cenário, Paes tem 52%, ultrapassando os 50% necessários para se eleger em primeiro turno. Ramagem, por sua vez, está com 14%. Tarcísio Motta aparece com 10% e Marcelo Queiroz, 2%.

Paes venceria Ramagem no segundo turno com vantagem de quase 40 pontos porcentuais

Em um eventual segundo turno entre Paes e Ramagem, o prefeito carioca venceria o deputado do PL por 62% a 25%. Se o adversário for Tarcísio Motta, o pré-candidato do PSD ganharia por 57% a 24%.

De acordo com a pesquisa, 69% dos eleitores que votaram em Paes em 2020 pretendem repetir a escolha nas eleições de outubro. Alexandre Ramagem é o preferido por 43% dos que votaram no ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos). Assim como Ramagem, Crivella foi o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em um mês, a avaliação positiva da gestão de Paes cresceu 10 pontos porcentuais. Em junho, a Quaest estimou o índice em 35% e, agora, foi calculado em 45%. Os que acham que a prefeitura faz um trabalho ruim eram 24% e passou a ser 18%. Outros 35% consideram regular o governo do candidato do PSD.

Paes é o preferido entre eleitores de Lula e Bolsonaro

O atual prefeito do Rio recebe um apoio formal do presidente Lula. Por mais que tenha perdido a batalha pela composição da chapa de Paes, o petista busca um palanque estratégico para as eleições de 2026. Apesar disso, o PT liberou os filiados que quiserem fazer campanha para Tarcísio Motta.

Segundo a Quaest, 64% dos eleitores que votaram em Lula no segundo turno das eleições de 2022 pretendem votar em Paes neste ano. Outros 17% preferem Tarcísio e apenas 2% pretendem escolher Ramagem.

Ramagem é o candidato de Jair Bolsonaro. Ele avalizou a candidatura do deputado mesmo após a veiculação de uma gravação feita pelo deputado que mostrou uma reunião entre o ex-presidente e advogadas do senador Flávio Bolsonaro (PL). No encontro, foi discutido uma avaliação do inquérito das “rachadinhas”, que mirou o filho “01″ do ex-chefe do Executivo.

Paes é o favorito entre os que votaram em Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais, com 40% afirmando que pretendem votar no ex-prefeito. Os que vão votar em Ramagem são 32%. Outros 14% disseram que preferem votar branco, nulo ou não comparecer às urnas em outubro.