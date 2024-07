Flavio ironiza áudio em que Bolsonaro trama com Ramagem para livrá-lo das ‘rachadinhas’; veja vídeo

Diferentemente do que disse o senador no sábado, a divulgação teve sim autorização oficial, do ministro do STF. O magistrado decidiu suspender o sigilo dos áudios porque alvos da quarta fase da Operação Última Milha pediram acesso aos autos do processo. Para Moraes, isso poderia incentivar uma divulgação parcial ou até manipulação da gravação, o que geraria “prejuízo à correta informação à sociedade”.

Após a divulgação do áudio, o assessor e advogado de Bolsonaro Fábio Wajngarten saiu em defesa do ex-presidente, dizendo que a conversa “só reforça o quanto o presidente ama o Brasil e o seu povo”. Ele citou especificamente um trecho retirado do áudio no qual Bolsonaro diz que não estaria procurando o favorecimento de ninguém.