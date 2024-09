Número de debates em SP pode chegar a 11 e superar recorde histórico

O debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo realizado por SBT, Terra e Rádio Novabrasil na manhã desta sexta-feira, 20, é o sétimo encontro entre os postulantes ao Executivo da capital paulista desde o dia 8 de agosto. Até 6 de outubro, quando ocorre o primeiro turno da eleição municipal, mais quatro encontros estão marcados.

Se todos os programas forem realizados, a eleição de 2024 se igualará ao pleito paulistano passado, em 2020, em que houve dez debates eleitorais entre os candidatos a prefeito, o maior número em uma disputa pela Prefeitura de São Paulo desde 1985.

O aumento no número de programas a partir do pleito de 2020 se explica pela ampliação do acesso à internet, possibilitando a transmissão dos debates por meio de streaming, uma tecnologia não disponível outrora.

Debate promovido pelo 'Estadão' em parceria com a Faap e o portal Terra Foto: Werther Santana/Estadão

Os debates entre candidatos à Prefeitura paulistana em 2024 entram na história não só pela quantidade de eventos, mas pelo clima hostil entre os postulantes que desembocou, no programa promovido pela TV Cultura em 15 de setembro, na cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Pablo Marçal (PRTB).

Próximos debates

Além do debate promovido por SBT, Terra e Nova Brasil nesta sexta, o Flow Podcast realizará um encontro na segunda-feira, 23, seguido por um programa da TV Record no sábado, 28.

O encontro mediado pela Folha de S. Paulo com o portal UOL ocorre na segunda-feira, 30, e a TV Globo promove um programa do gênero na sexta-feira que antecede o primeiro turno, no dia 3 de outubro.