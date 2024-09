Cadeirada de Datena em Marçal leva a expulsão de debate à Prefeitura de SP; veja vídeos

O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, agrediu o influenciador Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira durante o debate da TV Cultura na noite deste domingo. A transmissão foi imediatamente interrompida e, ao retornar, a emissora anunciou a expulsão de Datena. Alegando não estar passando bem, Marçal abandonou o programa.

Leão Serva, apresentador do debate, classificou a agressão de Datena a Pablo Marçal como “um dos eventos mais absurdos da história da televisão brasileira”. “Houve uma agressão do candidato Datena ao candidato Marçal porque o candidato Marçal agrediu o candidato Datena verbalmente. A decisão da televisão foi expulsar o candidato Datena do debate, conforme estava previsto no regulamento assinado e aceito por todos porque ele cometeu três falhas graves sucessivas: cometeu duas palavras de baixo calão antes de uma agressão física e de sair de seu lugar”, afirmou Leão.

Datena agride Pablo Marçal no debate Foto: Reprodução/TV Cultura