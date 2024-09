Pazolini tem 51,6% e Coser, 15,6% na disputa em Vitória, diz Paraná Pesquisas

Levantamento do Paraná Pesquisas para a prefeitura de Vitória (ES) divulgado nesta terça-feira, 17, aponta que o atual prefeito da capital capixaba, Lorenzo Pazolini (Republicanos), lidera as intenções de voto no município, com 51,6% de menções no cenário estimulado. O segundo colocado é o ex-prefeito de Vitória João Coser (PT), com 15,6%. O petista é seguido pelo ex-deputado federal Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), que registra 9,3%.

Os deputados estaduais Camila Valadão (PSOL) e Capitão Assumção (PL) tem 6,8% e 4,4%, respectivamente, enquanto o empresário Du (Avante) foi citado por 1% dos entrevistados. São 6% os que votam branco, nulo ou nenhum e 5,4% não responderam.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), lidera os índices de intenção de voto na capital capixaba, diz Paraná Pesquisas Foto: Tati Beling/Ales

O Paraná Pesquisas realizou 800 entrevistas pessoalmente em Vitória com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 13 e 16 de setembro. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo ES-05456/2024.

Os índices obtidos pelo Paraná Pesquisas apontam para um cenário sem mudanças significativas no comparativo com a última medição de intenção de voto do instituto, divulgada em 26 de agosto. Desde o mês passado, nenhum dos candidatos variou para além da margem de erro do levantamento, de 3,5 pontos porcentuais. No período, Pazolini oscilou de 50,9% a 51,6%, Coser, de 16,3% a 15,6% e Luiz Paulo Vellozo Lucas, de 8,6% para 9,3%.

Leia também Como ler, entender e não se perder no mundo das pesquisas eleitorais

Avaliação de governo

PUBLICIDADE Sobre os registros de avaliação da gestão municipal, são 25,4% os que consideram a gestão de Pazolini como “ótima”, enquanto 36,6% a julgam como “boa”. Por outro lado, são 23,4% os que avaliam o mandato do prefeito como “regular”; 5,3%, como “ruim” e 7,8%, como “péssima”. São 1,6% os que não souberam responder.

No geral, 74,9% dos entrevistados diz “aprovar” o mandatário da capital capixaba, enquanto 21,5% desaprovam e 3,6% não souberam responder. Desde maio de 2024, segundo o Paraná Pesquisas, nenhum dos porcentuais da avaliação de governo variou para além da margem de erro.

Pesquisa espontânea

Pazolini também lidera a pesquisa espontânea, quando o agente da pesquisa não indica para o entrevistado quais são as opções de voto no pleito. Na espontânea, o prefeito tem 35% de menções, seguido por João Coser, com 8,4%, e Luiz Paulo Vellozo Lucas, com 3,5%.

Publicidade

Camila tem 2,6% de menções espontâneas, seguida por Assumção, com 1,5%, e Du, com 0,5%. A menção a outros nomes somou 0,5%. Nesta modalidade de pesquisa, são 43% os que afirmam não saberem em quem vão votar, e 5% dizem votar branco ou nulo.

Rejeição

Segundo o Paraná Pesquisas, o candidato a prefeito de Vitória mais rejeitado é João Coser, com 37,4% de entrevistados que afirmam que não votariam no petista “de jeito nenhum”. O segundo mais rejeitado, em empate técnico com o candidato do PT, é Capitão Assumção, com 30,6% de menções negativas.

No levantamento anterior, a rejeição a Coser era de 34,6%. O índice, portanto, variou dentro da margem de erro. Já a de Assumção era de 23% na última medição, crescendo 7,6 pontos porcentuais desde então.