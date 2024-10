Gustavo Martinelli e José Antônio Parimoschi se enfrentam após racha na prefeitura de Jundiaí

O prefeito Luiz Fernando Machado, que assinou sua filiação ao PL no ano passado, após deixar o PSDB e iniciar uma aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), declarou apoio a Parimoschi, responsável pela Unidade de Gestão de Governo e Finanças da Prefeitura do município desde 2017.

O gestor também recebeu o apoio do governador do Estado Tarcísio de Freitas (Republicanos). A candidatura de Parimoschi conta com a coligação formada pelo seu partido juntamente com com o PSD, PP, Avante, Republicanos, Podemos, e a federação PSDB Cidadania.