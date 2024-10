Eleições em Piracicaba: ex-ministro Barjas Negri e deputado Helinho Zanatta disputam 2º turno

Zanatta conta com o apoio do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e com o do candidato do PL derrotado na primeira fase do pleito, o deputado estadual Alex Madureira, que atingiu 23,67% dos votos na disputa.

Do outro lado, Negri aposta em sua experiência para atrair o eleitorado. Além de já ter sido prefeito, o tucano ocupou cargos como secretário municipal, vereador, coordenador de políticas sociais no Estado de São Paulo e secretário-executivo do Ministério da Saúde. Posteriormente, tornou-se ministro da Saúde do governo de Fernando Henrique Cardoso, substituindo José Serra (PSDB).