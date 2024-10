Em Ribeirão Preto, Ricardo Silva e Marco Aurélio, aliados de Bolsonaro, disputam o segundo turno

Eleitores de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, voltarão às urnas neste domingo, 27, para definir a disputa entre o deputado federal Ricardo Silva (PSD) e o empresário Marco Aurélio (Novo). No primeiro turno, Silva ficou na frente com 48,44%, e o candidato do partido Novo somou 24,94% dos votos.

Ribeirão Preto, cidade a 313 km da capital paulista Foto: Guilherme Sircili/Divulgação Prefeitura de Ribeirão Preto

Outro nome que está com o candidato do PSD é a senadora e ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina (PP-MS). Silva concorre por uma coligação que inclui, além do seu partido, PRD, Solidariedade, PDT, Republicanos, PP, MDB, PL, Avante e PSB.

Marco Aurélio, por sua vez, apareceu ao longo da campanha com o ex-ministro do Meio Ambiente e atual deputado federal por São Paulo Ricardo Salles (Novo). A candidatura do empresário não tem coligação.

De acordo com a pesquisa Quaest divulgada na última quinta-feira, 17, Silva lidera com 48% dos votos, e Marco Aurélio soma 31%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa contratada pela EPTV ouviu 852 eleitores e está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-01144/2024.

Siga o ‘Estadão’ nas redes sociais