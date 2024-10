Eleições em Taubaté: Ortiz Júnior e Sérgio Victor disputam 2º turno em ‘duelo’ entre Tarcísio e Zema

Eleitores de Taubaté voltarão às urnas neste domingo, 27, para a definição do segundo turno das eleições municipais. Na primeira fase do pleito, o ex-prefeito Ortiz Júnior (Republicanos) obteve 36,20% dos votos, e o ex-deputado estadual Sérgio Victor (Novo), 23,52%. Agora, como estratégia, os candidatos à prefeitura têm apostado na imagem de figuras influentes no cenário nacional dentro de seus partidos.

PUBLICIDADE Filho de Bernardo Ortiz, que administrou a cidade do Vale do Paraíba por três mandatos, o também ex-prefeito da cidade conta com o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Tarcísio participou de agenda na cidade com seu colega de partido. Da mesma forma, Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, planejou estar ao lado de Victor na última semana de campanha. O candidato do Novo também recebeu o apoio do deputado estadual Leonardo Siqueira.

Catedral de Santa Terezinha, em Taubaté (SP), onde Ortiz Júnior e Sérgio Victor disputam o segundo turno Foto: Taba Benedicto/Estadão

Marcia Eliza, do PL, que terminou o primeiro turno em terceiro lugar —ela somou 21,56% na eleição, o equivalente a 34.277 votos—, declarou voto em Ortiz nesta segunda etapa do pleito.

Já Loreny Caetano (Solidariedade), que ficou em quarto lugar, com 15,18% (24.133 votos), está com Sérgio Victor no segundo turno. O atual prefeito da cidade, José Saud (PP), obteve apenas 2.414 votos, 1,52% do total, no primeiro turno.

Com mais de 310 mil habitantes, Taubaté fica no vale do rio Paraíba do Sul, a cerca de 130 km da capital paulista.

