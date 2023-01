Eliane Cantanhêde: ministro da Defesa inspeciona pessoalmente local ocupado por manifestantes

BRASÍLIA - Em carro descaracterizado, sem placa oficial e com película escura nos vidros, o ministro da Defesa, José Múcio, foi sentir pessoalmente o clima das aglomerações de opositores ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, neste domingo, 8, atrás do Quartel General do Exército de Brasília, onde ficam residências de oficiais. Não foi reconhecido, nem abordado pelos manifestantes.

Na segunda-feira, haverá uma reunião de ministros com representantes do Governo do DF para fazer um balanço dos atos do domingo, traçar um mapa das áreas ocupadas e avaliar as formas de agir para tirar esses opositores -- não mais chamados de bolsonaristas -- de áreas estratégicas da capital da República. E a pergunta chave continua sendo: quem financia esses movimentos?

Esplanada dos ministérios fechada para evitar protestos de bolsonaristas. Foto: Wilton Junior / Estadão

Em conversas com o ministro da Justiça, Flávio Dino, que convocou a Força Nacional, e com o governador do DF, Ibaneis Rocha, responsável pela ação policial, Múcio está relatando que é “muita gente”, inclusive senhores e senhoras de mais idade, com travesseiros, roupas e mantimentos, dando sinais de que estão dispostos a ficar. Isso dificulta a estratégia de reação.

No início da tarde deste domingo,8, boa parte dos manifestantes que estava no QG iniciou uma marcha em direção à Esplanada dos Ministérios. Carregam faixas com mensagens como “Lula na prisão”, “Intervenção militar” e “Bolsonaro presidente”.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro indo do QG do Exército para a Esplanada dos Ministérios, em Brasília.



Lula na cadeia, intervenção militar, Bolsonaro presidente e Supremo é o povo são as faixas levantadas. pic.twitter.com/wRCROI3Ji3 — Daniel Weterman (@DanielWeterman) January 8, 2023

Múcio, Dino e Ibaneis, que se consideram “de prontidão”, estão acompanhando de perto, e com relatos detalhados dos setores de inteligência dos governos federal e do DF, o andamento dos protestos, que levaram a Brasília mais de cem ônibus neste fim de semana. O acesso às residências de oficiais, na área do QG do Exército, está fechado. Também há bloqueio a ônibus, caminhões e carros na Esplanada dos Ministérios, a partir da Rodoviária do Plano Piloto até a Praça dos Três Poderes, onde ficam o Palácio do Planalto, a sede do Executivo, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional.

Esplanada dos ministérios fechada para evitar protestos de bolsonariastas. FOTO WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Manifestantes estão liberados a passar, mas só a pé, sem portar qualquer tipo de arma branca ou de fogo ou qualquer objeto que possa servir para atos de violência. A ordem, tanto para a Força Nacional, com cerca de 150 integrantes, quanto para a polícia do DF, com um contingente muito maior, é não intervir enquanto os protestos forem pacíficos. A presença maciça de agentes e policiais serve para monitoramento, vigilância e dissuasão - ou seja, de alerta contra agressões a pessoas e ataques a prédios públicos.

As formas de reação têm sido intensamente discutidas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o Governo Ibaneis Rocha. Há setores defendendo mais rigor para expulsar os manifestantes de áreas militares, por exemplo, e outros pedindo calma e “dando tempo ao tempo”.

Apesar de visões diferentes sobre como agir, Flávio Dino e José Múcio agem e discutem de acordo com o combinado com o Lula e com as peculiaridades de suas áreas. Múcio tem sob sua responsabilidade o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, que foram muito contaminadas pela política no mandato de Jair Bolsonaro e ainda estão em fase de pacificação e acomodação. Ele não quer e não pode radicalizar. Essa, aliás, é a orientação de Lula para ele.

Os manifestantes que chegaram a pé na Esplanada estão passando por revista da PM. O acesso à Praça dos Três Poderes está bloqueado.

Policiais militares estão verificando a bolsa de manifestantes na escada do anexo no Itamaraty que da acesso a Esplanada do ministérios. Foto: Wilton Junior / Estadão