Para quem condena a fala de Lula, a situação pode complicar. Para os que defendem, não vai fazer diferença, já que as parcerias avançam na raia diplomática e na iniciativa privada, independente de quais sejam os presidentes. E, afinal, Lula falar não muda nada: Trump já teria má vontade com ele de qualquer jeito.

Além da defesa da democracia, dois motivos liberaram Lula para apoiar Kamala. Jair Bolsonaro apoiava Trump entusiasticamente, e seu filho 03, o deputado Eduardo, tem acesso ao ex-presidente quando vai aos EUA para articulações da direita internacional. De outro lado, Joe Biden não titubeou ao apoiar a posse de Lula diante da ameaça de golpe bolsonarista: os EUA foram o primeiro país a reconhecer, horas depois da eleição, a vitória de Lula em 2022. Como agora, em nome da democracia.

Tradicionalmente, os democratas são mais protecionistas e os republicanos, mais liberais — logo, mais convenientes ao Brasil. Hoje, porém, a questão vai muito além de comércio, após a invasão inédita do Capitólio, com estímulo ostensivo de Trump, acender o sinal amarelo em todo o mundo democrático e, de alguma forma, ser replicada no Brasil pelos bolsonaristas que depredaram, no 8 de Janeiro, Planalto, Congresso e Supremo.