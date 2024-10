Guilherme Boulos chega à votação no segundo turno como chegou no primeiro: alvo de um jogo baixo, sujo, que demonstra medo, ou desespero, de quem faz. Antes, o adversário Pablo Marçal lançou aquele laudo grotescamente falso, envolvendo Boulos com drogas, agora o governador Tarcísio de Freitas joga no ar, sem mostrar qualquer prova, o apoio do PCC ao candidato do PSOL.

Durante toda a campanha o que foi surgindo foram justamente ligações estranhas do candidato de Tarcísio, o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com o grupo criminoso, por contratações de empresas e nomeações de pessoas com vínculos com o PCC. Só no último dia, porém, vem a história mal contada do apoio do grupo a Boulos.

O prefeito Ricardo Nunes chega para votar acompanhado do Governador Tarcísio de Freitas Foto: Werther Santana/Estadão