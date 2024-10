‘Esperei milagre de Deus para que não caísse’, diz Lula sobre pane em avião presidencial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, durante live com o candidato a prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) nesta quinta-feira, 3, que pensou na vida e “esperou por milagre de Deus” durante a pane no avião presidencial da última segunda-feira.

“Queria que você se levantasse no domingo de bom humor, pensasse na sua vida. Eu pensei na minha vida porque eu fiquei 4 horas e meia dentro de um avião, esperando um milagre de Deus para que o avião não caísse. Eu pensei muito na minha vida. Eu pensei em você Boulos, no povo de São Paulo, nas pessoas humildes deste país”, disse o petista.

Presidente Lula diz ter "pensado na vida" enquanto esteve no avião Foto: Ricardo Stuckert/PR

PUBLICIDADE O Airbus A319 presidencial teve uma pane logo depois de decolar da Cidade do México, onde Lula esteve para a posse de Claudia Sheinbaum na presidência do país. O vetor precisou ficar voando em círculo por cerca de cinco horas para que queimasse combustível e, assim, atingisse um peso que permitisse o pouso em segurança.

“O fato dele ficar voando em círculo (órbita sobre um fixo) é para consumir combustível e colocar o peso da aeronave dentro do limite máximo de peso no pouso”, explicou o especialista em segurança de voo Roberto Peterka. O avião pousou por volta das 22h20 na capital mexicana.

Uma aeronave reserva esperava o presidente e sua comitiva na pista do aeroporto mexicano. Segundo apurou o Estadão, estavam no avião presidencial, além da primeira-dama Janja da Silva, autoridades como a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves; o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues; e o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado para a presidência da autarquia. As senadoras Soraya Thronicke (União-MS) e Teresa Leitão (PT-PE) também estavam no voo.

