Avião de Lula apresenta ‘problema técnico’ no México e precisa queimar combustível no ar

BRASÍLIA - O avião oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou uma falha técnica após decolar da Cidade do México, nesta terça-feira, 1. O petista estava na cidade para a posse da nova presidente do país, Claudia Sheinbaum.

PUBLICIDADE Segundo apurou o Estadão, estão no avião presidencial, além da primeira-dama Janja da Silva, autoridades como a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves; o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues; e o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado à presidência da autarquia. De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave está queimando combustível para retornar à capital mexicana. Lula voltará ao Brasil em outro avião. Veja abaixo a nota oficial assinada pelo brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica:

“Informo que a aeronave presidencial VC-1, que transporta o Senhor Presidente da República no trecho entre o México e o Brasil, apresentou um problema técnico após a decolagem do Aeroporto da Cidade do México, nesta terça-feira (01/10). Realizados, com sucesso, os procedimentos de segurança para solução do problema apresentado, os pilotos aguardam o consumo de combustível necessário para retornarem ao mesmo aeródromo da decolagem, com troca de aeronave e regresso a Brasília”.

29.09.2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Chegada à Cidade do México Aeroporto Internacional Felipe Ángeles - Cidade do México - MX Foto: Foto: Ricardo Stuckert / PR

Segundo site que faz rastreamento de aeronaves, o avião da FAB pode ser visto dando voltas para o procedimento de queima de combustível no espaço aéreo do México, nas proximidades da capital daquele país. O procedimento foi adotado pouco após a decolagem da Cidade do México.