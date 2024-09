Espírito Santo é o Estado com menor número de candidaturas femininas à prefeitura no País

O número de mulheres pleiteando o comando do Poder Executivo nas cidades capixabas caiu em relação ao último pleito municipal, em 2020. Naquele ano, foram 44 mulheres num universo de 378 candidatos, o que representava 12%. Das 44, apenas uma foi eleita: Ana Macalarne, em São Domingos do Norte, cidade de pouco mais de 8,5 mil pessoas no Noroeste do Estado, a 193 km da capital Vitória. Ela, que busca a reeleição, está entre as 19 candidatas registradas nesse ano.

Em todo o Brasil são 15.545 pessoas concorrendo a cargos de prefeitos. Desse total, apenas 15% são mulheres. O Estado com a maior taxa é Roraima, com 25% de candidaturas, seguido de Rio Grande do Norte, com 24% e Sergipe, com 26%. São Paulo tem, ao lado de Santa Catarina, o sétimo menor número de candidaturas, com 14%. Minas Gerais, com 10% e Rio Grande do Sul, com 10%, fecham o ranking dos locais com menor número de candidaturas femininas ao comando de prefeituras junto do Espírito Santo.