‘Estadão’ abre cobertura das eleições com Agenda SP e vodcast sobre pesquisas

Faltando dois meses para o primeiro turno das eleições municipais, o Estadão abre oficialmente nesta quarta-feira, 7, sua cobertura especial da corrida eleitoral de 2024. Em um cenário de forte polarização, os profissionais do Grupo Estado vêm se mobilizando nos últimos meses e continuarão dedicados até o final de outubro a fornecer aos leitores e usuários um conteúdo aprofundado sobre as disputas eleitorais pelo Brasil, com reportagens especiais, mapas interativos e produtos multiplataforma.

Para marcar esta nova fase na cobertura, a Agenda SP estreia nesta quarta-feira, 7, às 9h30, com uma série de reportagens orientadas por questões de grande impacto para a cidade. De 7 a 13 de agosto, os sete temas da agendas serão publicados diariamente nos canais do jornal. A equipe do Estadão questionou os candidatos à Prefeitura de São Paulo sobre assuntos ligados à educação, transporte, economia, meio ambiente, urbanismo, revitalização do centro e segurança pública.

Estadão inicia a cobertura das eleições municipais de 2024 com o foco em contribuir para a melhoria do debate público no País Foto: Antonio Augusto/TSE

PUBLICIDADE Outros assuntos de interesse público, como saúde ou habitação, não vão ficar de fora. Periodicamente, o Termômetro Agenda SP vai ganhar temas complementares, que serão escolhidos com base em sua relevância. Além disso, questões com alto nível de buscas no Google também serão selecionados pelo termômetro. As produções vão apresentar um diagnóstico dos principais desafios para o próximo prefeito, apontar exemplos que já deram certo e expor soluções para a cidade. “O Estadão reafirma seu compromisso com o jornalismo relevante e de qualidade, oferecendo uma cobertura eleitoral abrangente, aprofundada e multiplataforma, que, indo além da polarização, vai entregar às nossas audiências informações essenciais para uma escolha consciente, com foco nos temas que realmente importam para o futuro de São Paulo e do Brasil”, conta o diretor de Jornalismo do Estadão, Eurípedes Alcântara.

Também nesta quarta-feira irá ao ar uma edição especial do vodcast Dois Pontos sobre pesquisas eleitorais, apresentando como funcionam esses levantamentos e debatendo erros e acertos dessa ferramenta de análise das impressões do eleitorado.

Debates e entrevistas

Na próxima semana, o Estadão trará em sua cobertura especial um debate entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O evento, em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), ocorrerá no dia 14 de agosto, a partir das 10h, no Teatro da FAAP.

Ancorado pela jornalista Roseann Kennedy, o debate seguirá o formato do Vodcast Dois Pontos, do Estadão, no qual duas pessoas debatem por vez. Para isso, os candidatos serão divididos em duplas, que, por sua vez, vão mudar ao longo do evento. Serão cinco blocos transmitidos ao vivo exclusivamente pelos canais digitais dos organizadores.

Publicidade

As regras foram acordadas com representantes das campanhas de Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e Kim Kataguiri (União Brasil), que desistiu de sua candidatura. No segundo turno, será realizado um novo debate entre os postulantes ao Edifício Matarazzo, sede do Executivo municipal.

Entre 9 e 14 de setembro, os candidatos também serão entrevistados. Os temas da Agenda SP serão o fio condutor das entrevistas, que serão disponibilizadas em áudio e texto. Toda a cobertura eleitoral vai contar com o serviço de fact-checking (verificação de fatos) do Estadão Verifica, além de publicações específicas nas redes sociais do Grupo Estado.

Multiplataforma

A cobertura das eleições de 2024 será multiplataforma. Os leitores do jornal poderão enviar suas perguntas aos candidatos a prefeito de São Paulo pelo Instagram do Estadão. Na Agenda SP e Você, os eleitores serão convidados a questionar os candidatos sobre temas da agenda. As respostas dos candidatos, em vídeo, serão distribuídas nas redes sociais.

Vídeos explicativos sobre o processo eleitoral e os principais temas das eleições também serão produzidos pelo Estadão Explica e veiculados nas redes. O quadro Joga no Google também será relançado, com a parceria técnica da big tech. Nesse quadro, os candidatos respondem às cinco perguntas mais buscadas sobre eles no serviço de busca. Além disso, será possível acompanhar o resultado das eleições por meio do WhatsApp.