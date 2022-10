‘Estadão’/Eldorado e pool de empresas acertam debate com Tarcísio e Haddad no segundo turno

Continua após a publicidade

O Estadão e a Rádio Eldorado, em um pool formado também por SBT, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil, vão promover um debate entre Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT), candidatos ao governo paulista. Representantes dos candidatos participaram de reunião virtual com os veículos patrocinadores e aprovaram as regras e detalhes da organização do evento, marcado para dia 14, sexta-feira, às 22h30, em estúdio do SBT – com transmissão ao vivo pela TV, rádios e plataformas digitais.

Com mediação do jornalista Carlos Nascimento, o confronto no segundo turno da eleição estadual entre Tarcísio e Haddad está previsto para durar uma hora e meia, dividido em três blocos. O primeiro e o terceiro estão destinados ao embate direto entre os dois candidatos, com direito a réplica e tréplica. O segundo terá perguntas dos jornalistas das equipes dos veículos que compõem o pool.

Debate presidencial

O pool aguarda a resposta do candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre sua presença no debate com o candidato Jair Bolsonaro (PL), marcado para dia 21, sexta-feira, às 21h30. Bolsonaro já confirmou presença. O evento também será mediado por Carlos Nascimento, terá perguntas dos jornalistas e confronto direto entre Lula e Bolsonaro. Caso um deles não compareça, o candidato presente será entrevistado pelos jornalistas do pool sobre temas de planos de governo.