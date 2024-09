Quando surgiu a primeira notícia de que o movimento Me Too Brasil estava acusando o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, a professora Isabel Rodrigues resolveu contar o que sabia e guardava havia cinco anos sobre o comportamento do amigo. Antes, avisou a professora Maria Vitória Benevides, diretora da Escola de Governo da USP. “Professora, é tudo verdade. Aconteceu comigo” Depois, ao ver a reação do ministro, acusando o Me Too Brasil, resolveu tornar público o que lhe aconteceu. Militante da igualdade entre homens e mulheres, Isabel foi filiada ao PT. Agora, está no PSB e é candidata a vereadora em Santo André, na Grande São Paulo. O ministro tem negado acusações de assédio e, procurado por meio da Pasta, primeiro para se manifestar sobre o vídeo publicado nas redes, mais cedo, e novamente para falar sobre a entrevista, não se posicionou até as 18h15.

Aqui o relato de Isabel Rodrigues ao Estadão sobre a acusação contra o ministro:

A primeira coisa que senti quando vi o vídeo da senhora é o sentimento de dor e a dificuldade de tratar essa história publicamente. Mas vi um tom de desabafo em seu vídeo. É correta a minha impressão?

O motivo pelo qual eu fiz essa declaração pública foi pela Justiça e pela verdade. Incomodou-me muito ver o Silvio dizer que essas mulheres são mentirosas e fazem parte de um grupo que é contra ele. Eu não posso somar a essa mentira, não tenho motivo por que me calar. A partir do momento que isso veio à tona, eu tenho obrigação como professora, como defensora dos direitos humanos e como mulher a me pronunciar publicamente.