Em duelo de forças entre Kassab e Bolsonaro, ex-aliados disputam 2º turno em São José dos Campos

O município é o quinto maior colégio eleitoral do Estado e se consolidou como um território conservador nas últimas eleições. Em 2022, a cidade deu preferência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que recebeu 62,58% dos votos, ante 37,42% de Lula. Agora, Bolsonaro busca manter sua influência em um dos municípios mais estratégicos do Estado, atualmente sob o controle do PSD. A sigla de Kassab elegeu seis dos 21 vereadores da cidade neste ano.

Cury e Farias eram aliados e estavam no mesmo partido —o PSDB— até pouco tempo atrás. O integrante do PSD trabalhou como secretário nos dois mandatos do candidato do PL. Cury comandou o município do interior paulista entre 2004 e 2012 e foi eleito deputado federal em 2018, quando Farias trabalhou como seu chefe de gabinete.