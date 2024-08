O que ameaça o governo Lula não é exatamente o orçamento impositivo, os planos maquiavélicos de Elon Musk para interferir nas eleições e nem mesmo as ambições da tal “extrema-direita” bolsonarista. O que tem potencial de arruinar a gestão são as ideias e intenções do Partido dos Trabalhadores. Se depender do PT, o arcabouço fiscal atual deve ser abandonado, os juros devem ser baixados na marra, as reformas para controlar o contínuo aumento de gastos do governo não são necessárias, e, de quebra, devemos abraçar o ditador Nicolás Maduro como legítimo presidente da vizinha Venezuela, o que faz desconfiarmos de seu compromisso democrático.

“Entre mexer na vinculação do salário mínimo e mudar o arcabouço, tem de mudar o arcabouço. Simples assim”, afirmou a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, à repórter Vera Rosa, do Estadão. “A economia só está crescendo por causa da renda, alavancada pelo Estado brasileiro”, continuou a presidente, que citou o aumento do Bolsa Família e a desoneração do Imposto de Renda para quem ganha dois salários mínimos como exemplos de ações que impulsionam o desenvolvimento.

O presidente Lula e a presidente do PT Gleisi Hoffmann. Foto: André Duzek/Estadão Foto: Estadão

O raciocínio da dirigente partidária pode indicar uma preocupação com a área social, em tese tão cara ao petismo. Mas, na prática, significa um desconhecimento de como funciona a economia e, mais grave, dos limites e barreiras dos processos econômicos. O problema é que esse tipo de visão, no longo prazo, costuma ter efeito contrário ao pretendido. Gleisi representa um quase-dogma do petismo que vê o Estado como uma espécie de fonte infinita de recursos – numa certa reminiscência de um mundo pré-queda do Muro de Berlim, ou, para ser mais condescendente, nostálgica dos tempos em que o keynesianismo era uma solução sem efeitos colaterais inflacionários. O partido não costuma olhar muito para o outro lado: quem financia o Estado. Numa cabeça standart do petismo, vale girar cada vez mais o parafuso em busca do último centavo da sociedade para que o Estado possa prover a todos. O outro lado da moeda é uma carga tributária que pode asfixiar setores que querem de fato investir para gerar empregos.

Além disso, parece haver pouca preocupação com equilíbrio das finanças. Mas não respeitar o arcabouço fiscal, como quer o petismo, significa aumentar a dívida pública. A decorrência é crescimento da desconfiança do mercado e a subida dos juros. Como resposta a esse efeito, o PT quer que o Banco Central deixe de ser independente para que possa segurar as taxas de maneira artificial. Daí que o discurso de ódio contra o presidente atual do BC, Roberto Campos Neto, tem raízes mais profundas do que uma diatribe política.

