Mas, percebam, no Brasil, o Estado não consegue resolver as causas e acaba atuando nas consequências, seja nas cotas nas universidades ou nos gastos com saúde para quem se alimenta mal – por exemplo. Somos um dos países do mundo que mais gasta com adultos em relação aos investimentos nas crianças. É uma espécie de distorção. Agora, o novo dilema é que as bets têm ajudado na arrecadação, logo enfraquecê-las vai criar outra externalidade negativa: o aumento do déficit público. A gente fica muito na superfície não às profundezas da situação. O que é o humano? É um ser de tal maneira desesperado e sugestionável que não pode nem mesmo ter liberdade para fazer apostas ou ler informações deletérias em rede social? Quem sabe essa resposta?

O Brasil é um país intrinsecamente antiliberal. São raras as pessoas que, por exemplo, são a favor da liberação das drogas, do aborto, das armas, das empresas, e da liberdade irrestrita de expressão ao mesmo tempo. Anarquia é uma palavra temida tanto pela esquerda como pela direita. Sempre queremos que o Estado faça as coisas para nós e para os outros.

Em muitas gradações do liberalismo, inclusive, é dever do Estado, por exemplo, oferecer formação e segurança a todos para que tenham condições igualitárias para seguir em frente. Mas a angústia da liberdade atemoriza e sempre queremos voltar para a tranquilidade imóvel da vida entre as cercas da tutela governamental.