Porém, essa pequena glória de Lula tem preço. Suas falas contra o mercado fizeram subir os juros futuros, aumentar a cotação do dólar, que rebate na inflação, sobretudo no preço dos alimentos – processo que, no final, prejudica a população e o próprio governo. Ou seja, para receber elogios de mais gente no dia de hoje, o presidente afetou negativamente todos no médio e longo-prazo, inclusive ele próprio. Vai entender.

Mas, para quem está perturbado com popularidade, como talvez seja o caso do inquilino do gabinete presidencial do terceiro andar do Palácio do Planalto, há duas más notícias. A primeira, já sabida, é que a sociedade está calcificada e milhões irão se opor ao governo não importa a qualidade das suas entregas. É um fenômeno ideológico mundial.

Outra é que, se você compara os gráficos de popularidade com as cotações das commodities ao longo das últimas três décadas, poderá perceber que a aprovação de governantes latino-americanos têm mais a ver com o preço das matérias-primas produzidas nos países do que suas ações internas. Lula cravou seus quase 90% de popularidade no boom da venda de produtos como soja e minério de ferro. O mesmo ocorria com Chávez e o petróleo venezuelano. Eram muitos recursos entrando no caixa.