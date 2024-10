Filippi e Yamauchi se enfrentam em Diadema com embate direto entre Lula e Tarcísio

O cenário é o mesmo registrado em 2020, quando os dois postulantes também avançaram para o segundo turno. Naquele ano, o petista saiu vitorioso após receber 51,35% dos votos. Já Yamauchi, que disputava o pleito pelo PSD, teve 48,65% dos votos.

Filippi conta com o apoio do presidente Lula para se reeleger na cidade, uma das duas únicas que o PT comanda atualmente, e em que disputa o segundo turno. A sigla não conseguiu avançar com candidatos em nenhum outro município da região metropolitana de São Paulo além de Diadema e Mauá. A região composta por 39 municípios já foi reduto eleitoral do partido.