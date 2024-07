Flávio Bolsonaro tentou trocar cor de banco em projeto contra feminicídio

O projeto que prevê a instalação de bancos vermelhos em praças e outras áreas públicas – para incentivar a conscientização, a denúncia e o combate ao feminicídio – aguarda a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para virar lei. O texto, aprovado no Senado no último dia 10, recebeu uma emenda: de que os assentos fossem lilases, e não vermelhos.

A proposta de mudança no texto foi do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O parlamentar sugeriu a troca de cor para evitar associação com a ideologia política da esquerda, ligada à cor vermelha. O site do projeto define a iniciativa como suprapartidária e sem vínculos políticos. Procurado, o senador não retornou até o momento.

Flávio Bolsonaro, senador do Rio de Janeiro pelo PL Foto: Wilton Junior/Estadão