Flávio Dino sobre invasão: ' Impor a vontade pela força não vai prevalecer’

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, classificou como “absurda” a invasão do Congresso Nacional por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer”, disse. Durante ato, extremistas pediam intervenção das Forças Armadas e a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) January 8, 2023

Dino afirmou que o governo do Distrito Federal irá enviar reforços para lidar com a situação. “E as forças de que dispomos estão agindo”, disse.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro também se dirigiram ao Palácio do Planalto e à Praça dos Três Poderes, onde fica o Supremo Tribunal Federal (STF), com o discurso de fazer uma intervenção em todos os Poderes.

A polícia soltou gás de pimenta, mas mesmo assim pessoas que estavam na manifestação furaram o bloqueio de segurança. Os invasores reagiram às bombas de efeito moral usadas pelas forças policiais e conseguiram afastar as tropas. Depois de invadir o Congresso, os manifestantes se dirigiram à rampa do Palácio do Planalto.